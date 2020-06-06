تأجيل محاكمة 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة توك توك وحيازة أسلحة بأكتوبر لـ 3 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه، تأجيل محاكمة 5 متهمين في اتهامهم بالسرقة وحيازة أسلحة بدائرة قسم ثالث أكتوبر لجلسة 3 يوليو.





صدر القرار برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.





وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتي الرابع وحال كون المتهم الثاني ياسر .ص لم يتجاوز عمره الثامنة عشر تهمة سرقة دراجة بخارية توك توك والمنقولات المملوكة للمجني عليه تامر .ص وكان ذلك كرها عنه حال قيادته للتوك توك ليلا بالطريق العام فاستوقفه المتهم الاول طالبا منه ايصاله لأحد الأماكن فاستجاب له وعند استقلال التوك توك باغته المتهمين مشهرا كلا منهم في وجهه سلاح ابيض وقام جميع المتهمين بالتعدي عليه ضربا قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه فما كان من ذلك الا بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واعدام ارادته فاستطاعوا سرقة التوكتوك والمنقولات والأموال بتلك الوسيلة القسرية.