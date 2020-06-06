محافظ البحيرة: مدينة رشيد الجديدة من المشروعات العملاقة وستحدث نقلة نوعية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على اهمية مدينة رشيد الجديدة الجارى تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة حيث تعد من المشروعات القومية العملاقة التي ستحدث نقلة نوعية، مشيرًا إلى أنه يتم تأسيسها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة البحيرة حتى تسير مع مخطط تطوير مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية وذلك فى إطار تحويلها لمتحف مفتوح، والارتقاء بالمناطق العشوائية بها، وتنمية المناطق الأثرية ، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار لتفقد الأعمال الجارية بمدينة رشيد الجديدة حيث تشمل الأعمال تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر التي تصلح للاستغلال السياحي والترفيهي وتتميز بوجود ظهير عمراني قوى لخدمتها، لتصبح مدينة رشيد الجديدة توسع عمراني جديد يضيف للمنطقة، ويجذب الاستثمارات

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصى في مؤتمر الشباب الرابع بمحافظة الإسكندرية فى شهر يوليو 2017 م بإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين وتأكيده على أهمية تطوير المدينة كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية بالإضافة إلى موقعها المتميز الذى يؤهلها لان تتبوأ مكانتها اللائقة بها.









ومدينة رشيد الجديدة يبلغ إجمالي مساحتها 3185 فدان مقسمة إلي ثلاث مراحل تضم المرحلة الاولي للتخطيط 600 فدان، ويتضمن التخطيط المقترح، تنفيذ الحي السكني المتوسط والمتميز بمساحة 221 فدانًا، وإقامة فرع جديد لجامعة رشيد على مساحة 35 فدانًا، إلى جانب تنفيذ مشروع “بشائر الخير” على مساحة 30 فدانًا.





وتضم المدينة منطقة حِرفية على مساحة 50 فدانًا، وكذا تنفيذ محطة للكهرباء على مساحة 15 فدانًا، ومحطة للصرف الصحىي على مساحة 100 فدان ومناطق خدمية وتجارية وإدارية ومدارس على 50 فدانًا ومناطق ترفيهية على 25 فدانًا بالإضافة إلي شبكة الطرق.



