تحطم مروحية للجيش الإندونيسي على متنها 9 جنود

تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الإندونيسي أثناء مهمة تدريبية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، حسبما أكد مسؤولون في إندونيسيا.





قال متحدث باسم الجيش الإندونيسي إن مروحية روسية الصنع كانت تحمل 9 جنود خلال مهمة تدريبية، عندما سقطت واشتعلت النييران فيها في جزيرة جاوة.





اقرأ أيضا:

أوضح أنه تم نقل الـ5 المصابين إلى المستشفى بإصابات خطيرة، بعدما تمكنوا من الفرار إثر سقوط الطائرة.





بينما لم تكشف السلطات عن سبب الحادث، فيما يقول شهود عيان إن المروحية كانت تحلق على مستوى منخفض قبل ارتطامها لتحدث صوت انفجار ضخم.