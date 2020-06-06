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رياضة

ليفركوزن ضد البايرن.. ليفاندوفسكي يسجل رابع أهداف البافاري لرقم قياسي جديد.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، رابع أهداف فريقه بايرن ميونخ، في شباك مضيفه نادي باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني البوندسليجا

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبافاري في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من زميله توماس مولر، ليؤمن فوز فريقه في مباراة اليوم قبل نهايتها بـ 24 دقيقة.

وبهذا الهدف رفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في الدوري الألماني للهدف رقم 30 متربعًا على صدارة هدافي البوندسليجا هذا الموسم.

ووصل ليفاندوفسكي بهدفه اليوم للهدف رقم 44، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله اللاعب في مسيرته الكروية في موسم واحد في مختلف البطولات.
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