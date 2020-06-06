ليفركوزن ضد البايرن.. ليفاندوفسكي يسجل رابع أهداف البافاري لرقم قياسي جديد.. فيديو





وسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبافاري في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من زميله توماس مولر ، ليؤمن فوز فريقه في مباراة اليوم قبل نهايتها بـ 24 دقيقة.





وبهذا الهدف رفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في الدوري الألماني للهدف رقم 30 متربعًا على صدارة هدافي البوندسليجا هذا الموسم.





ووصل ليفاندوفسكي بهدفه اليوم للهدف رقم 44، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله اللاعب في مسيرته الكروية في موسم واحد في مختلف البطولات.