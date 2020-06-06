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لاعتماده كمبادرة نهائية لحل الأزمة الليبية.. الرميح: إعلان القاهرة في طريقه لمجلس الأمن

السبت 06/يونيو/2020 - 07:03 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر وعقيلة صالح
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هاني حسين
قال  رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الامن القومي، إنه لم يستغرب من إعلان القاهرة لحل الازمة الليبية، مؤكدا: "نحن على علم يقين أن مصر ستتحرك في الزمان المناسب لحل الازمة الليبية".
 
وأضاف رمزي رميح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان  التاريخ يعيد نفسه، مضيفا:"  القاهرة الشقيقة الكبري لنا ولا نسمح لأي دولة ان تزايد علينا، ومصر الكنانة، هي من وضعت التشخيص الحقيقي للازمة الليبية واعطت الدواء".

وتابع رمزي الرميح:"  الرئيس السيسي خاطب العالم اجمع وكأنه يقول لهم بأنهم عليهم التزام قانوني وسياسي لحل الازمة الليبية وانتشالها من مستنقع الإرهاب".

وأكمل رمزي الرميح:"  مبادرة وإعلان القاهرة  أكدت على إنهاء المليشيات المسلحة وحلها ونزع السلاح منها وفرض سيطرة القوات المسلحة الليبية على الاراضي الليبية، مضيفا ان المؤتمر الصحفي حضره 22 سفير دولة ما بين الدول الخمس الكبار ودول الاتحاد الاوروبي والافريقي".

ولفت رمزي الرميح إلى أن مبادرة إعلان القاهرة في طريقها لمجلس الامن لاعتمادها كمبادرة نهائية للأزمة الليبية"، مضيفا:" الرئيس السيسي قام بجولات مكوكية قبل إعلان المبادرة  وتم التواصل مع بوتين وترامب وماكرون لإنجازها".
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