بعد مقتل جورج فلويد.. حاكم كاليفورنيا يوجه بمنع تدريب رجال الشرطة على خنق الموقوفين

أصدر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم توجيهًا بمنع تدريب رجال الشرطة على خنق الموقوفين أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، مبررًا ذلك بأن تلك الممارسة تعرض حياة الموقوفين للخطر، بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد خنقًا على يد شرطي.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال نيوسوم "تدريب رجال الشرطة على استخدام طريقة الخنق خلال الاعتقال، يعرض حياة الإنسان للخطر. مثل هذه التقنيات ليس لها مكان في ترسانة الشرطة في القرن الحادي والعشرين".









كما أعلن نيوسوم نيته سن قوانين، تنظم سلوك الشرطة واستخدام القوة أثناء الاحتجاجات الجماهيرية. وبحسب قوله، فإنه يحق للمتظاهرين الاحتجاج السلمي، "دون خوف من الاعتقال، ومن استخدام الشرطة ضدهم الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي".





واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.





وساد غضب عارم في الولايات المتحدة عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته على ظهره وعنقه في محاولة لتثبيته على الأرض، حتى اختنق وفارق الحياة.