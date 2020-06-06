AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد مقتل جورج فلويد.. حاكم كاليفورنيا يوجه بمنع تدريب رجال الشرطة على خنق الموقوفين

السبت 06/يونيو/2020 - 06:50 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم توجيهًا بمنع تدريب رجال الشرطة على خنق الموقوفين أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، مبررًا ذلك بأن تلك الممارسة تعرض حياة الموقوفين للخطر، بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد خنقًا على يد شرطي.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال نيوسوم "تدريب رجال الشرطة على استخدام طريقة الخنق خلال الاعتقال، يعرض حياة الإنسان للخطر. مثل هذه التقنيات ليس لها مكان في ترسانة الشرطة في القرن الحادي والعشرين".


كما أعلن نيوسوم نيته سن قوانين، تنظم سلوك الشرطة واستخدام القوة أثناء الاحتجاجات الجماهيرية. وبحسب قوله، فإنه يحق للمتظاهرين الاحتجاج السلمي، "دون خوف من الاعتقال، ومن استخدام الشرطة ضدهم الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي".

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وساد غضب عارم في الولايات المتحدة عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته على ظهره وعنقه في محاولة لتثبيته على الأرض، حتى اختنق وفارق الحياة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمدة سان فرانسيسكو تعلن حظر التجول وسط احتجاجات عنيفة على مقتل جورج فلويد | فيديو

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

عنصرية غير مقبولة.. أول تعليق من بابا الفاتيكان على مقتل جورج فلويد

استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في أمريكا بسبب جورج فلويد.. فيديو وصور

الشرطة الأمريكية تطق رذاذ الفلفل والغاز المسيل على متظاهر أعزل.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

بكود الطالب.. ننشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2020

عزل علي الشاطئ.. نسرين طافش بملابس البحر والكمامة لمواجهة كورونا

السيسي يدعو لوقف إطلاق النار اعتبارا من بعد غد في ليبيا

مقابل مليون و700 ألف دولار في الموسم .. نجم الصفاقسي التونسي يقترب من الانضمام لـ الزمالك

وكلاء اللاعب السبب.. تقارير: الزمالك يتراجع عن ضم حمزة المثلوثي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع

سعر ومواصفات BMW M50i في مصر.. صور