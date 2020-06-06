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صحفي ليبي: مصر دورها محوري.. ويجب القضاء على مشروع تركيا لتوطين المرتزقة

السبت 06/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال عبد الباسط هامل رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن  مصر لها دورًا محوريًا في المنطقة ولها وزن دولي وإقليمي وتعتبر دولة مجاورة إلى ليبيا .

أضاف  عبد الباسط هامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نحن نتحدث عن خارطة ومشهد جديد يتكون في ليبيا ووجدنا عقيلة صالح وحفتر بجانب الرئيس السيسي  مما اعطى للمبادرة زخمًا كبيرًا".

وتابع عبد الباسط هامل: "لا احد يقفز فوق السلطات في ليبيا"، مضيفا:"  هناك طرف في ليبيا مدعوم من قطر وتركيا".

وأكمل عبد الباسط هامل:" وعلى الطرف الداعم لقطر وتركيا ان يتعقل ويقف بجانب  أهل ليبيا ولا ينحازوا إلى المشروع التركي الذي يسعى إلى  توطين آلاف المرتزقة والإرهابيين في ليبيا".

ولفت عبد الباسط هامل:" يجب إخراج المرتزقة من ليبيا ويجلس الليبيون مع بعضهم لتحديد مصير وشكل الدولة الليبية ".
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