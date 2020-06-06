صحفي ليبي: مصر دورها محوري.. ويجب القضاء على مشروع تركيا لتوطين المرتزقة

قال عبد الباسط هامل رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن مصر لها دورًا محوريًا في المنطقة ولها وزن دولي وإقليمي وتعتبر دولة مجاورة إلى ليبيا .





أضاف عبد الباسط هامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن نتحدث عن خارطة ومشهد جديد يتكون في ليبيا ووجدنا عقيلة صالح وحفتر بجانب الرئيس السيسي مما اعطى للمبادرة زخمًا كبيرًا".





وتابع عبد الباسط هامل: " لا احد يقفز فوق السلطات في ليبيا"، مضيفا:" هناك طرف في ليبيا مدعوم من قطر وتركيا".





وأكمل عبد الباسط هامل:" وعلى الطرف الداعم لقطر وتركيا ان يتعقل ويقف بجانب أهل ليبيا ولا ينحازوا إلى المشروع التركي الذي يسعى إلى توطين آلاف المرتزقة والإرهابيين في ليبيا".



