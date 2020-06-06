الآلاف يتظاهرون في تل أبيب.. احتجاجات على خطط ضم الضفة الغربية.. شاهد

تظاهر الآلاف في ميدان رابين وسط تل أبيب، احتجاجا على خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية ابتداء من الشهر المقبل.





وتجمع آلاف الإسرائيليين واليهود العرب في تل أبيب اعتراضا على خطة رئيس الحكومة بينامين نتنياهو بضم أراضٍ من الضفة الغربية في 1 يوليو.





وتسعى حكومة نتنياهو لضم 30% من مساحة الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية من خطورة الخطوة.





ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة لبحث مسألة ضم الضفة الغربية.





وفي وقت سابق أعلن منسق الأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف أن ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية سيكون انتهاكًا خطيرا للقانون الدولي، وسيغلق الباب أمام إمكانية استئناف المفاوضات بين الطرفين.

Drone footage of anti-annexation rally in Tel Aviv pic.twitter.com/4ScIa26e5E — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) June 6, 2020