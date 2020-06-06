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أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب.. احتجاجات على خطط ضم الضفة الغربية.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 08:19 م
مظاهرات في تل أبيب
مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على خطط ضم الضفة الغربية
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قسم الخارجي
تظاهر الآلاف في ميدان رابين وسط تل أبيب، احتجاجا على خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية ابتداء من الشهر المقبل.

وتجمع آلاف الإسرائيليين واليهود العرب في تل أبيب اعتراضا على خطة رئيس الحكومة بينامين نتنياهو بضم أراضٍ من الضفة الغربية في 1 يوليو.

وتسعى حكومة نتنياهو لضم  30% من مساحة الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية من خطورة الخطوة.

ومن المقرر أن يصل  وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة  لبحث مسألة ضم الضفة الغربية.

وفي وقت سابق أعلن منسق الأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف أن ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية سيكون انتهاكًا خطيرا للقانون الدولي، وسيغلق الباب أمام إمكانية استئناف المفاوضات بين الطرفين.
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