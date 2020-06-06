لمنع دخول الجراد.. الزراعة تعلن حالة الطوارئ.. والفلاحين: حدود مصر آمنة

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لمنع دخول أسراب الجراد الصحراوى من الحدود المصرية
"الفلاحين الزراعيين" تناشد وزارة الزراعة لرفع حالة الطوارئ لمواجهة الجراد
الفلاحين : الحدود المصرية آمنة من أى هجوم لأسراب الجراد
يعتبر الجراد آفة دولية عابرة للحدود لا يمكن لدولة بمفردها أو حتى مجموعة من الدول أن تحد من أضرارها دون تعاون الجميع في هذا الشأن،ويمكن مكافحة هذه الحشرات بجمعها يدويًا وإعدامها، أو باستخدام الرش بالمبيدات المناسبه .
وفى هذا الصدد ، تم استطلاع آراء عدد من المتخصصين، من خلال التقرير التالي؛ لرصد أساليب مكافحة الجراد، ودور وزارة الزراعة في هذا الأمر.
في البداية ، يقول حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن وزارة الزراعه علي استعداد تام ودائم طوال العام لمكافحة أى اسراب جراد قد تدخل الحدود المصريه.
وأشار " أبوصدام" إلي أن الجراد يبدأ التكاثر في الموسم الشتوي من شهر اكتوبر وحتي ابريل والوزاره تكون علي كامل الاستعداد للمكافحه قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر علي الاقل ، مؤكدا أنه حتي الآن لم تدخل اية اسراب جراد الحدود المصرية .
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واضاف " نقيب الفلاحين" أن فرق المسح والاستكشاف مزوده بكل الامكانيات للرصد والمتابعه والمكافخه و منتشره في المناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلي – حماطة – الشلاتين – أبورماد – حلايب)، والعلاقي شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية (جرف حسين – أبوسمبل – توشكى)، وشرق العوينات والواحات البحرية وفي الشمال الغربي سيوة والسلوم.
وتابع نقيب عام الفلاحين ان الجراد الصحراوي من أخطر أنواع الآفات المهاجرة»، حيث تهجم أسراب كبيرة، وتلتهم معظم المحاصيل الزراعية ما يؤدي لخسائر فادحة، موضحا أن العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب وزيادة تكاثرها.
وأضاف «أبوصدام» إن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة فرعية بإجمالي 55 قاعدة بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد.
وأوضح نقيب الفلاحين أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة للمكافحة والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيدة للحشرة إلى استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعة، حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين أو استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.
وتابع عبدالرحمن ان خطورة الجراد تكمن في ان هذه الحشرات تتغذى على جميع أنواع النباتات والمزروعات، ما يجعلها آفة خطيرة تدمر المحاصيل الزراعية و تضع إناث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 10 سم من سطح التربة الرملية الرطبة، يفقس البيض عن حوريات في حجم النمل الصغير وتكون صفراء اللون، وتنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ القادر على الطيران والتكاثر تحت ظروف بيئية ومناخية مختلفة ولها قدرة على الطيران لمسافات بعيدة والهجرة السريعة من مكان لآخر.
و اوضح ان الجراد يعتبر آفة دولية عابرة للحدود لا يمكن لدولة بمفردها أو حتى مجموعة من الدول أن تحد من أضرارها دون تعاون جميع الدول في هذا الشأن مؤكدا علي امكانية مكافحة هذه الحشرات بجمعها يدويًا وإعدامها، أو باستخدام الرش بالمبيدات المناسبه .
وطالب بالتعامل مع التحذيرات الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " باهتمام، والتي جاء فيها أن أسراب الجراد الصحراوي في دول شرق أفريقيا لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وقدراتها التدميرية.
وعلى نفس السياق ، تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التقرير الذي أعده د عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بشأن الإجراءات الاستباقية التى تتخذها وزارة الزراعة لمواجهة اسراب الجراد الصحراوى ومنع دخولها الحدود المصرية.
وجاء في التقرير أن لجان المسح والمكافحة التابعة للادارة العامة للجراد تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر ( سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلى – حماطة – الشلاتين – ابو رماد – حلايب ) والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية ( جرف حسين – ابو سمبل – توشكى ) وشرق العوينات والوحات البحرية وفى الشمال الغربى سيوة والسلوم .
وأضاف البيان أن هذه اللجان مزودة بسيارات دفع رباعى للعمل فى الوديان والأماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوى ومزودة بجهاز ELocust لارسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقى لتحليلها واتخاذ القرار المناسب فى اعمال المكافحة .
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وأفاد التقرير بأن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ في شهر سبتمبر اى قبل موسم التكاثر الشتوى والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوى والذى تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوى من اكتوبر الى ابريل من كل عام أى أن اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوى بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوى والحالة البيئية من كساء نباتى ورطوبة تربة وسقوط الامطار .
وأوضح أن هناك غرفة عمليات بالوزارة برئاسة رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات وعضوية مدير عام الادارة العامة للجراد ومدير ادارة الجراد ومدير ادارة البلاغات والتوصيات لمتابعة تقارير اللجان المتواجدة بالصحراء وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بناء على هذه التحاليل ومتابعة الموقف ساعة بساعة كذلك تعمل غرفة العمليات على توفير مواد الوقود اللازمة لسيارات المسح والمكافحة وكذلك توفير المبيدات اللازمة لاعمال المكافحة .
التقرير أشار إلى وجود تنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة بالإضافة الى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) للوقوف على موقف الجراد الصحراوى بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية و الاستفادة من النشرة الشهرية التى ترسلها الفاو للدول الاعضاء.
وانتهى تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ان الوضع هادئ تماما في مصر وهذا ما يؤكده أيضا موقع الفاو ولايوجد أى نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد وان لجان المسح والاستكشاف تواصل عملها بالصحراء والمناطق الحدودية للوقوف على حالة الجراد الصحراوى لهذه المناطق والقيام بأعمال المكافحة لاى تجمعات أو اسراب تهاجم البلاد
فيما طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، وزارة الزراعة بإعلان حالة الطوارئ، والاستعداد الكامل، لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي ومنع دخولها الحدود المصرية، وتشديد الإجراءات الاستباقية للوزارة للحد من تسرب الجراد داخل محافظات مصر.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات ل "صدى البلد" ، أن الجراد الصحراوي يبدأ في الظهور خلال شهر سبتمبر، وهو موسم التكاثر الشتوي والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوي والذي تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوي من أكتوبر إلى أبريل من كل عام.
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وشدد على ضرورة وجود تنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للوقوف على موقف الجراد الصحراوي بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية والاستفادة من النشرة الشهرية التي ترسلها الفاو للدول الأعضاء.
وقال نقيب الفلاحين، إن الوضع هادئ تمامًا في مصر حتى الآن، وهذا ما يؤكده أيضًا موقع الفاو ولا يوجد أي نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد، كما أن لجان المسح والاستكشاف تواصل عملها بالصحراء والمناطق الحدودية للوقوف على حالة الجراد الصحراوي لهذه المناطق والقيام بأعمال المكافحة لأي تجمعات أو أسراب تهاجم البلاد.
وناشد أن يكون هناك يقظة وحرص خلال الأيام المقبلة لصد أى هجوم محتمل من الجراد الصحراوي على عدد من محافظات مصر الحدودية.