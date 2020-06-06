لمنع دخول الجراد.. الزراعة تعلن حالة الطوارئ.. والفلاحين: حدود مصر آمنة

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لمنع دخول أسراب الجراد الصحراوى من الحدود المصرية

"الفلاحين الزراعيين" تناشد وزارة الزراعة لرفع حالة الطوارئ لمواجهة الجراد

الفلاحين : الحدود المصرية آمنة من أى هجوم لأسراب الجراد

يعتبر الجراد آفة دولية عابرة للحدود لا يمكن لدولة بمفردها أو حتى مجموعة من الدول أن تحد من أضرارها دون تعاون الجميع في هذا الشأن،ويمكن مكافحة هذه الحشرات بجمعها يدويًا وإعدامها، أو باستخدام الرش بالمبيدات المناسبه .









وفى هذا الصدد ، تم استطلاع آراء عدد من المتخصصين، من خلال التقرير التالي؛ لرصد أساليب مكافحة الجراد، ودور وزارة الزراعة في هذا الأمر.









في البداية ، يقول حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن وزارة الزراعه علي استعداد تام ودائم طوال العام لمكافحة أى اسراب جراد قد تدخل الحدود المصريه.









وأشار " أبوصدام" إلي أن الجراد يبدأ التكاثر في الموسم الشتوي من شهر اكتوبر وحتي ابريل والوزاره تكون علي كامل الاستعداد للمكافحه قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر علي الاقل ، مؤكدا أنه حتي الآن لم تدخل اية اسراب جراد الحدود المصرية .





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واضاف " نقيب الفلاحين" أن فرق المسح والاستكشاف مزوده بكل الامكانيات للرصد والمتابعه والمكافخه و منتشره في المناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلي – حماطة – الشلاتين – أبورماد – حلايب)، والعلاقي شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية (جرف حسين – أبوسمبل – توشكى)، وشرق العوينات والواحات البحرية وفي الشمال الغربي سيوة والسلوم.









وتابع نقيب عام الفلاحين ان الجراد الصحراوي من أخطر أنواع الآفات المهاجرة»، حيث تهجم أسراب كبيرة، وتلتهم معظم المحاصيل الزراعية ما يؤدي لخسائر فادحة، موضحا أن العوامل المناخية تساهم في اتجاه تحركات هذه الأسراب وزيادة تكاثرها.





وأضاف «أبوصدام» إن مصر تمتلك قواعد لمكافحة الجراد تصل إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة فرعية بإجمالي 55 قاعدة بالمناطق الحدودية ولديها خطط جاهزة لمكافحة الجراد.





وأوضح نقيب الفلاحين أن مكافحة الجراد تبدأ بعمليات المسح لتحديد كميات الجراد والطرق المناسبة للمكافحة والتي تتراوح حسب كميات الجراد ما بين المكافحة البيولوجية باستخدام الفطريات المبيدة للحشرة إلى استخدام المبيدات الكيماوية السامة لقتل هذه الحشرات بطرق متنوعة، حيث يمكن الرش عن طريق المزارعين أو استخدام الطائرات من قبل الحكومة في حالة زيادة كميات الجراد بصورة كبيرة.





وتابع عبدالرحمن ان خطورة الجراد تكمن في ان هذه الحشرات تتغذى على جميع أنواع النباتات والمزروعات، ما يجعلها آفة خطيرة تدمر المحاصيل الزراعية و تضع إناث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 10 سم من سطح التربة الرملية الرطبة، يفقس البيض عن حوريات في حجم النمل الصغير وتكون صفراء اللون، وتنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ القادر على الطيران والتكاثر تحت ظروف بيئية ومناخية مختلفة ولها قدرة على الطيران لمسافات بعيدة والهجرة السريعة من مكان لآخر.





و اوضح ان الجراد يعتبر آفة دولية عابرة للحدود لا يمكن لدولة بمفردها أو حتى مجموعة من الدول أن تحد من أضرارها دون تعاون جميع الدول في هذا الشأن مؤكدا علي امكانية مكافحة هذه الحشرات بجمعها يدويًا وإعدامها، أو باستخدام الرش بالمبيدات المناسبه .