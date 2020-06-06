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فن

بالأبيض والأسود.. لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 10:03 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية، بتقنية الابيض والاسود وهي ترتدى فستان انيق مكشوف الكتفين ورفعت شعرها الاسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها،  نالت اعجاب متابعيها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.





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