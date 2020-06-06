بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور



استقبل محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بسمة ماضي ووفاء الحماحمي، وذلك في حضور حنان حماد مدير الإدارة الصحية بالمطرية.





جاء ذلك تقديرًا لدورهما الهام والبارز في علاج ومتابعه حالات مصابي كورونا بمستشفى عزل تمي حيث حظينا بكل الحب والتقدير من كل المصابين داخل العزل لدماثة خلقهم وعطاءهم الملحوظ.





واعربت بسمه عن سعادتها بهذا التقدير والترحاب قائلة" انا قمت بواجبى ومعملتش الا المفروض ولو طلبونى تانى انا ع استعداد دى اقل حاجه نقدمها لمصر والحمد لله".





وتابعت : "بقينا نعيش لحظات الفرح مع كل مصاب بيتم شفاءه ربنا يشفى كل مصاب يارب ويردهم لاهلهم سالمين موجهم الشكررهو وزميلتها وفاء لمجلس المدينه وللاهالى على هذا الاستقبال الكبير".

