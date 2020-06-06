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محافظات

بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 11:12 م
ممرضتين
ممرضتين
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همت الحسينى
استقبل اهالى مدينة المطريه ورئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ممرضتين من مستشفى العزل بتمي الأمديد بالورود والموسيقى والأغاني الوطنية، عقب مرور شهر كامل قضوه في العزل ضمن الأطقم الطبية لرعاية مرضى كورونا.

استقبل محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بسمة ماضي ووفاء الحماحمي، وذلك في حضور حنان حماد مدير الإدارة الصحية بالمطرية.

جاء ذلك  تقديرًا لدورهما الهام والبارز في علاج ومتابعه حالات مصابي كورونا بمستشفى عزل تمي حيث حظينا بكل الحب والتقدير من كل المصابين داخل العزل لدماثة خلقهم وعطاءهم الملحوظ.

واعربت بسمه عن سعادتها بهذا التقدير والترحاب قائلة" انا قمت بواجبى ومعملتش الا المفروض ولو طلبونى تانى انا ع استعداد دى اقل حاجه نقدمها لمصر والحمد لله".

وتابعت : "بقينا نعيش لحظات الفرح مع كل مصاب بيتم شفاءه ربنا يشفى كل مصاب يارب ويردهم لاهلهم سالمين موجهم الشكررهو وزميلتها وفاء لمجلس المدينه وللاهالى على هذا الاستقبال الكبير".
بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور
بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور
بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور
بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور
بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور
بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور
بالورود.. استقبال حافل لممرضتين من المطرية عقب انتهاء عملهما بعزل تمى الأمديد.. صور
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