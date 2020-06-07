أهالى قرية زاوية دهشور بالبدرشين يصرخون من فوضى النباشين وانتشار أكوام القمامة

شكا المواطن عماد عيد علام المقيم بقرية زاوية دهشور إحدى القرى التابعة لمركز البدرشين في محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بقرية زاوية بسبب انتشار عربيات "الكارو" الخاصة بنقل القمامة والنباشين الذين ينشرون الفوضى.

وقال فى رسالته: نشكو نحن أهالى قرية زاوية من تراكم القمامة بانتشار نباشين القمامة، مناشدا المسئولين بضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.

للتواصل مع الشاكي

01155557687

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360