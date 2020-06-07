نوفاك يدعو إلى التزام صارم من أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس السبت إن سوق النفط العالمية مازالت هشة ومن المهم أن يلتزم جميع أعضاء أوبك وغير الأعضاء التزاما كاملا باتفاق تقليص الإنتاج.
وزير الطاقة الروسي يتوقع حجم إنتاج روسيا من النفط لعام 2020
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وقال نوفاك، متحدثا بُعيد اتفاق أوبك وروسيا ومنتجين آخرين على تمديد تقليصات إنتاج النفط غير المسبوقة حتى نهاية يوليو تموز، إن الولايات المتحدة خفضت إنتاجها من الخام 1.9 مليون برميل يوميا.
وأبلغ الصحفيين في موسكو أن روسيا ستلتزم التزاما كاملا بالاتفاق في الشهر الحالي.
وقال ”نلحظ بالفعل بوادر عودة النشاط التجاري... سوق النفط مازالت هشة وبحاجة للدعم. لذا من المهم اليوم، أكثر من أي وقت مضى حسبما أرى، أن يلتزم جميع المشاركين في الاتفاق التزاما كاملا.“
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اتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون يوم السبت على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط إلى نهاية يوليو بعد أن زادت الأسعار لمثليها في الشهرين الأخيرين بفضل جهودهم لسحب نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.
و قال وزير الطاقة الروسي إن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما بين 510 ملايين و520 مليون طن في 2020 من حوالي 561 مليون طن في 2019.
وقال نوفاك، متحدثا بُعيد اتفاق أوبك وروسيا ومنتجين آخرين على تمديد تقليصات إنتاج النفط غير المسبوقة حتى نهاية يوليو تموز، إن الولايات المتحدة خفضت إنتاجها من الخام 1.9 مليون برميل يوميا.
وأبلغ الصحفيين في موسكو أن روسيا ستلتزم التزاما كاملا بالاتفاق في الشهر الحالي.