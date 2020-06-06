المسماري: الجزيرة والقنوات التركية تروج لـ انتصارات وهمية لميليشيات أردوغان

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي ، إن القنوات التركية والجزيرة تروج لـ انتصارات وهمية لميلشيات أردوغان في طرابلس .





وتابع المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" تم القضاء علي العشرات من الأتراك والمرتزقة السوريين وتدمير الاَليات العسكرية خلال الهجوم على المدينة.





ونوه إلى أن الجيش الليبي وجه ضربات جوية على العدو خلفت وراؤها عشرات الجثث من الأتراك والمرتزقة السوريين وميلشيا الوفاق في كل ميادين القتال.





وعن رأيه في مبادرة إعلان القاهرة، قال المسماري:" بإذن الله سيكون السلام على يد المبادرة المصرية".