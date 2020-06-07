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محافظات

في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:14 م
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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جمالات الدمنهورى
بدأت ملامح عمليات إنشاء مدينة رشيد الجديدة تظهر اليوم السبت خلال زيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويرافق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة موقع صدى البلد يرصد مشروعات مدينة رشيد الجديدة فى ١٥ معلومة كالآتى:

- مدينة رشيد الجديدة مشروع قومي عملاق 

-يتم إنشاؤها فى موقع استراتيجى هام بالقرب من منطقة البوغاز

-أحد توصيات مؤتمر الرئيس الرابع للشباب عام ٢٠١٧م بالإسكندرية

-يتم إنشاؤها على غرار مدينة العلمين الجديدة 

- تسير إنشاءاتها مع مخطط تطوير رشيد التراثية كمدينة سياحية

- تشمل تنمية البوغاز وساحل البحر للاستغلال السياحي 

 - تقام على مساحة 3185 فدانا مقسمة إلي 3 مراحل

-تضم المرحلة الأولي للتخطيط 600 فدان


-المخطط المقترح يتضمن إنشاء الحي السكني المتوسط 
والمتميز بمساحة 221 فدانًا

-تضم  فرعا جديدا لجامعة رشيد على مساحة 35 فدانًا

-تحتوى على  مشروع “بشائر الخير” على مساحة 30 فدانًا

-يجرى إنشاء منطقة حِرفية على مساحة 50 فدانًا

-يتم تنفيذ محطتي كهرباء  وصرف صحي ومناطق خدمية وتجارية بها

-تتضمن إنشاء مدارس ومناطق ترفيهية بالإضافة إلي أعلى شبكة طرق

-تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان طبقا لقرار رئيس الجمهورية
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
في 15 معلومة.. ما هي مدينة رشيد الجديدة؟
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