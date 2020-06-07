خدمات الرعاية الصحية: المستشفيات الخاصة لم تنسحب من علاج مصابي كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد نزيه المتحدث باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن المستشفيات الخاصة لا تستطيع أن تنسحب من دورها الوطني في علاج مصابي فيروس كورونا.









وأضاف أحمد نزيه خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن غرفة مقدمي الرعاية الصحية أصدرت بيانا اليوم يوضح أن التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء الغرفة تخصه ولا تخص المستشفيات الخاصة.





وأوضح أحمد نزيه، أن المستشفيات الخاصة لم تنسحب من التسعيرة وهم على تنسيق دائم مع وزارة الصحة لأنهم جزء من مؤسسات الدولة المصرية، ويقومون بتقديم العلاج لمصابي فيروس كورونا .









وتابع أن المستشفيات الخاصة ساهمت في المبادرات الرئاسية في قوائم الانتظار ولم يلتفتوا إلى العائد المادي.









واستطرد أن المستشفيات الخاصة تقوم بعلاج حالات الطوارئ مجانا وتقوم الدولة بسداد قيمة هذه الخدمة للمستشفيات الخاصة.