أستاذ بطب عين شمس: فيروس كورونا أقل حدة وخطورة من بدايته.. فيديو

قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن اصابات فيروس كورونا اليوم اصبحت خفيفة وليست كما ظهر الفيروس في البداية ويجب ان يكون هناك توزان بين عودة الحياه وبين الحالة الصحية للمواطن .









وأضافت وجيدة أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الحكومة قامت بعمل ما يتوجب عليها فعلة ويجب على المواطن ايضا ان يقوم بعمل ما يستوجب علية فعلة من تنفيذ الاجراءات الوقائية اللازمة .













وأوضحت وجيدة أنور، أن أي مواطن يشعر بأن لديه أعراض أصابة بفيروس كورونا يجب علية الاتصال بالارقام المخصصة من قبل وزارة الصحة .













وتابعت أن هناك تغيرات في فيروس كورونا جعلته أقل حدة وخطورة مما كان علية في بداية ظهوره.





واستكملت أن المواطنين يجب عليهم الالتزام بارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي حتي لا يحدث إصابات جديدة بفيروس كورونا .