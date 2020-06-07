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رياضة

هاني سعيد: عقود اللاعبين بنادي بيراميدز مبالغ فيها ..فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:22 ص
هاني سعيد
هاني سعيد
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حسام الحارتي
أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز أن قيمة العقود التي كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لنادي بيراميدز كانت تحمل أرقاما مبالغا فيها .

وأضاف هاني سعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن الإدارة الحالية لنادي بيراميدز ليس لها أي علاقة بقيمة عقود اللاعبين المبالغ فيها.

وتابع:" العقود الحالية للنادي ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلي والزمالك لتكون مغريه للاعبين وهذا سبب رفع القيمة عن القطبين لتكون مغرية لهم".

وأوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم.

وأتم :" كان لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.
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