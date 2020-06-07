في الملاهي الليلية والبنج بونج.. كوريا الجنوبية تسجل 57 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد وحتى منتصف ليلة أمس، السبت، إلى 776ر11 حالة.









وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان أصدره صباح اليوم (ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية)، إن المعدل اليومي للمصابين بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية تخطى عتبة الـ50 حالة لليوم الثاني على التوالي متأثرا بحالات عدوى جماعية وقعت في العاصمة سول والمدن المجاورة لها.









وأضاف المركز أنه تم اكتشاف عدد من حالات الإصابة الجديدة في شركة "ريتش واي" المخصصة لبيع منتجاتها الصحية عبر تنظيم فعاليات جماعية في منطقة "كواناك"، وحالات إصابة أخرى بين مستخدمي ملعب كرة الطاولة في منطقة "يانجتشون" في سول، مع استمرار حالات الإصابة صغيرة الحجم المرتبطة بالملاهي الليلية في حي "إتيوان" والمركز اللوجيستي في بوتشون.









وأوضح المركز أن إجمالي المتوفين ظل عند 273 حالة بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 2.34% لجميع الفئات العمرية، فى حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10,552 حالة بزيادة 21 حالة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج 951 شخصا.



