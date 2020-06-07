بيراميدز ينافس الزمالك على ضم عبد العاطي لاعب وادي دجلة

تلقى مسئولو نادى وادى دجلة عرضا رسميا من قبل بيراميدز للحصول على خدمات محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى مسئولو بيراميدز رغبتهم فى الحصول على خدمات محمد عبدالعاطى لاعب وسط فريق دجلة بعد المستويات المميزة التى قدمها اللاعب طوال الموسم الكروى الجارى ونجاحه فى لفت الأنظار إليه .

وطالب مسئولو بيراميدز بمعرفة المطالب المادية المطلوبة من قبل وادى دجلة للحصول على خدمات عبدالعاطى خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وهو الأمر الذى يشير إلى أن بيراميدز أصبح فى منافسة قوية مع الزمالك للحصول على خدمات عبدالعاطى من وادى دجلة خلال الصيف المقبل ، واستقر مسئولو دجلة على تأجيل حسم موقف رحيل عبدالعاطى حتى نهاية الموسم الكروي الجارى .

ويسعى وادى دجلة لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيل عبدالعاطى خلال الفترة المقبلة من أجل استثمار فلوس رحيله فى جلب مجموعة من الصفقات القوية القادرة على قيادة الفريق للمنافسة على المراكز الأولي بجدول ترتيب الدوري.