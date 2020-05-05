رئيس وادي دجلة: عبد العاطي يستحق الانضمام للمنتخب وليس معروضا للبيع.. فيديو

أكد ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة أن محمد عبد العاطي لاعب الفريق الكُروي بالنادي ليس للبيع خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أنه من أحد العناصر المهمة والمتميزة بالفريق ويتمنى أن يلقي اهتمامًا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني.





وكان نادي الزمالك طلب ضم اللاعب الموسم الماضي، وتجدد طلبه بشكل غير رسمي لضمه نهاية الموسم الجاري.





وأضاف رئيس دجلة خلال تصريحات تليفزيونية: "عبد العاطي أحد نجوم المنتخب الأولمبي ومعه أحمد سعيد وأحمد بيكهام ومحمود مرعي، ويستحق بالفعل الانضمام للمنتخب كأحد المواهب المتميزة والواعدة بالمستقبل".





وتحدث سامي عن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لدجلة وقال إنه مدرب جيد ويستحق نظرة من المنتخب لأنه يستحق تولي القيادة الفنية للمنتخب.





وعن تغييره قال: "أنا غيرت المدرب مش طريقة اللعب لأنه لم يكن موفقا ولدينا مدرسة وطريقة لعب لن تتغير.. أنا غيرت مدربا لكن الطريقة في اللعب لم تتغير".