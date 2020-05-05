AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس وادي دجلة: عبد العاطي يستحق الانضمام للمنتخب وليس معروضا للبيع.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:23 ص
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
Advertisements
محمد رشاد
أكد ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة أن محمد عبد العاطي لاعب الفريق الكُروي بالنادي ليس للبيع خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أنه من أحد العناصر المهمة والمتميزة بالفريق ويتمنى أن يلقي اهتمامًا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وكان نادي الزمالك طلب ضم اللاعب الموسم الماضي، وتجدد طلبه بشكل غير رسمي لضمه نهاية الموسم الجاري.

وأضاف رئيس دجلة خلال تصريحات تليفزيونية: "عبد العاطي أحد نجوم المنتخب الأولمبي ومعه أحمد سعيد وأحمد بيكهام ومحمود مرعي، ويستحق بالفعل الانضمام للمنتخب كأحد المواهب المتميزة والواعدة بالمستقبل".

وتحدث سامي عن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لدجلة وقال إنه مدرب جيد ويستحق نظرة من المنتخب لأنه يستحق تولي القيادة الفنية للمنتخب.

وعن تغييره قال: "أنا غيرت المدرب مش طريقة اللعب لأنه لم يكن موفقا ولدينا مدرسة وطريقة لعب لن تتغير.. أنا غيرت مدربا لكن الطريقة في اللعب لم تتغير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بابا فاسيليو يكشف كواليس تدريب وادي دجلة.. فيديو

محمد عبد المنصف يقترب من مغادرة وادي دجلة فى الصيف

مدرب وادي دجلة يكشف حقيقة انتقال نجم الفريق للزمالك.. فيديو

تاكيس جونياس: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

ترشيحاتنا

بـ كعب عالى .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بملابس على موضة

طبيب فرنسي يوضح الوقت الذي بدأ فيه ظهور فيروس كورونا

توقف المفاوضات مع الصين حول قرض بمليار دولار لمشروعات خدمية.. اعرف السبب

محاولة انقلاب قطر.. أحمد موسى: نظام تميم غير ديمقراطي

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

حمادة أنور: الزمالك يتعرض للسحر بدولار مقسوم.. وأتمنى ضم أجايي من الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة