نظر قضية المحامي المتهم بـ دهس ضابط شرطة بالدقهلية اليوم

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وتمكن ضابط قسم اول المنصورة من ضبط المحامي "محمد. ع. ج"، ٤٥ عاما.فيما استمعت النيابة لأقوال الملازم أول كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذى قال ان المحامى حاول تصوير الكمين ورفض الضابط ذلك فقام المحامى بدهسه امام عدد من شهود العيان.فيما أكد شهود العيان أن المحامى اصر على تصوير الكمين وحاول احد الضباط مسحه فقام المحامي بقيادة سيارته وانطلق بها بسرعةبعد أن استوقف ضابط بقسم أول المنصورة محاميا بالكمين الموجود أمام نادى جزيرة الورود، وذلك خلال وقت حظر التجوال.