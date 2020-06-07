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حوادث

نظر قضية المحامي المتهم بـ دهس ضابط شرطة بالدقهلية اليوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:43 م
مطرقة
مطرقة
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همت الحسينى
تنظر محكمة جنح أول جزئية المنصورة اليوم، قضية محامى متهم بدهس ضابط شرطة أثناء تواجده في كمين لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من ادارة النجدة يفيد باقتحام محام أحد الكمائن ودهسه لضابط بالكمين عقب إيقافه لاختراقه الحظر،  مما تسبب في إصابة الضابط بكسور تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

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فيما استمعت النيابة لأقوال الملازم أول كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذى قال ان المحامى حاول تصوير الكمين ورفض الضابط ذلك فقام المحامى بدهسه امام عدد من شهود العيان.

فيما أكد شهود العيان أن المحامى اصر على تصوير الكمين وحاول احد الضباط مسحه فقام المحامي بقيادة سيارته وانطلق بها بسرعة
بعد أن استوقف ضابط بقسم أول المنصورة محاميا بالكمين الموجود أمام نادى جزيرة الورود، وذلك خلال وقت حظر التجوال.

تم نقل المحامى المتهم من سجن قسم اول المنصوره الى سجن طلخا بعد طلب وائل غالى احد محامى المتهم بنقله لتعرض موكله لمشاكل داخل السجن التابع لقسم اول ويعمل به الضابط.
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