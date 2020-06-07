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محافظات

عمره عام ونصف.. شفاء طفل من كورونا في الدقهلية

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:53 م
شفاء طفل من كورونا
شفاء طفل من كورونا في الدقهلية
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همت الحسينى
عمت السعادة مستشفى عزل تمى الامديد مستشفى منية النصر، عقب شفاء وخروج أصغر طفل متواجد بهما منذ عدة أيام ويدعى حسن ويبلغ من العمر عام ونصف، حيث شفى تماما من فبروس كورونا تماما ونقل لمنزله بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس.

وكان قسم العناية بمستشفى منية النصر المركزى، قد استقبل الطفل المصاب حيث ارتفعت حرارته وأصيب بكحة عقب مخالطته أحد المصابين بالقرية وظل على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة ثلاثة أيام ثم تحول الى عزل تمى الامديد ثم عاد لمنية النصر فى اليوم الثانى من يونيه وشفى وخرج اليوم بعد استكمال علاجه بمستشفى منية النصر .

وكان الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قد أعلن اليوم، الأحد، عن خروج 16 حالة تعافى تحسن وشفاء تام من الحجر الصحى بتمى الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة ، وكذا خروج 19 حالة بعد تحول نتائجهم من ايجابى كورونا إلى سلبي ، وتتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائى سواء بالدقهلية او بمحافظاتهم.

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