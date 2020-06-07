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اقتصاد

خلال 3 أشهر.. الإحصاء: 273.1 ألف قنطار صادرات القطن المصرى

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:18 م
القطن المصرى
القطن المصرى
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آية الجارحي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،عن ترجع صادرات القطن المصري خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي (2019- 2020) بنسبة 52.9 بالمائة.

وأوضح الجهاز خلال النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2019 / 2020، أن إجمالي صادرات القطن المصري بلغ نحو 273.1 ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى فبراير2020، مقابل 579.3 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

وأشار الجهاز ، إلى أن تراجع صادرات مصر من القطن خلال تلك الفترة بسبب انخفاض إنتاج القطن.

وقال الجهاز إن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 5.1 ألف قنطار متري خلال الفترة (ديسمبر 2019- فبراير 2020)، مقابل 36.6 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض 86.2 بالمائة، وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.

وسجلت كمية الأقطان التي تم حلجها 868.9 ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر الماضي حتى فبراير 2020، مقابل 1.5 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 42.8 بالمائة نتيجة انخفاض إنتاج القطن. 
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