بسبب الضفة.. صحيفة عبرية: الأردن يهدد بإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل

حذرت من إنهاء الأردن اتفاق السلام القائم مع إسرائيل إذا مضت قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية ، ويمكن أن يقرر إلغاءه. زعمت صحيفة تايمز اوف إسرائيل في منشور على موقعها اليوم الأحد بأن مصادر فلسطينية





وبحسب تقرير أذيع أمس السبت على القناة 13 الاسرائيلية، ذكر أن الأردن سوف يستدعي سفيره إلى عمان كخطوة أولى إذا تم ضم أجزاء من الضفة الغربية.





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ونقل التقرير عن مصادر لم تسمها قولها إن الأردن لا يريد اتخاذ خطوات ملموسة ما لم أو حتى يتم الإعلان عن الضم رسميا.





لكنهم قالوا إن المملكة أبلغت الفلسطينيين أن الملك عبد الله الثاني لن يمر بصمت خلال عملية الضم.





وذكرت المصادر أن من بين الخطوات المحتملة التي قد تتخذها إلغاء معاهدة السلام.



