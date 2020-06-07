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محافظات

إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:22 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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جمالات الدمنهورى

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة من إزالة 12 حالة تعد علي مساحة 33700 متر أراضي زراعية وأملاك دولة بحوش عيسى وابو حمص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين.


ووجه اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة محمود الرمسيسي بتنفيذ٧ قرارات إزالة تعد علي أراضي أملاك الدولة بالزراعة علي مساحة 33,250 ( 7 أفدنة و٢٢ قيراطا)  و تم إزالة حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 130 متر بنطاق مدينة حوش عيسى.


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ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة المهندس سعدالله رشوان بتنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات علي الأرض الزراعية بقري دمسنا وكوم القناطر بإجمالي مساحة 320 م وتكليف المختصين بمتابعة الحالات وتسليم الموقع للجهات المختصة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخالفات تنفيذا للقانون وتأكيدًا على هيبة الدولة.


إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
إزالة 12 حالة تعد على مساحة 33700 متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحوش عيسى وأبو حمص
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