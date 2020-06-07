12 سبتمبر المقبل .. انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة سوهاج

وأوضح عزيز أنه سوف يتم إجراء الامتحانات للطلاب المقيدين ببرامج الاثار، الإرشاد السياحي، الإعلام، الاجتماع، بالإضافة إلى برنامج المعاملات المالية والتجارية وبرنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط، وذلك طبقًا للجداول التي ستعلن لكل برنامج.





وأضاف الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج انه تم رفع محاضرات برامج التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني علي موقع المراكز ببوابة الجامعة الالكترونية، وجاري رفع باقي المحاضرات تباعًا علي الرابط.

http://open-learn-sohag/ univ.edu.eg

وأشار إلى أنه جار قبول سداد المصروفات الدراسية لجميع البرامج يوميًا بالمركز بمقر الجامعة الرئيسي حتي ١٥يونيو الجاري.

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