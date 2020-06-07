AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

12 سبتمبر المقبل .. انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة سوهاج

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:26 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول ببرامج التعليم المدمج، حيث تجرى يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر القادم وتستمر حتى يوم ٣٠ من نفس الشهر.

وأوضح عزيز أنه سوف يتم إجراء الامتحانات للطلاب المقيدين ببرامج الاثار، الإرشاد السياحي، الإعلام، الاجتماع، بالإضافة إلى برنامج المعاملات المالية والتجارية وبرنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط، وذلك طبقًا للجداول التي ستعلن لكل برنامج.


وأضاف الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج انه تم رفع محاضرات برامج التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني علي موقع المراكز ببوابة الجامعة الالكترونية، وجاري رفع باقي المحاضرات تباعًا علي الرابط.

  http://open-learn-sohag/ univ.edu.eg

وأشار إلى أنه جار قبول سداد المصروفات الدراسية لجميع البرامج يوميًا بالمركز بمقر الجامعة الرئيسي حتي ١٥يونيو الجاري.

 اقرا أيضا

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية التربية النوعية بسوهاج

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم المدمج بالقاهرة يوضح موقفه من قرارات الأعلى للجامعات

تعرف على قرارات السن عين شمس بشأن تكليفات الطلاب ومقررات التخلف

هندسة عين شمس تعلن عن المواعيد النهائية لتسليم البحوث

رئيس جامعة بني سويف : تطبيق البحث بالتعليم المدمج و تخفيض 50% للأوائل

جامعة سوهاج تعلن عن موعد استقبال أبحاث الطلاب على المنصة الالكترونية

التعليم المدمج بالقاهرة: امتحانات الفصل البيني والصيفي بنظام الأبحاث.. وغدا إعلان الجدول

ترشيحاتنا

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

يبدأ حجزها اليوم.. شروط ومناطق شقق الإعلان الـ13 لمحدودي الدخل

الحكمة من نزول سورة التوبة بدون بسملة

أسعار ومواصفات لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back في مصر.. صور

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور