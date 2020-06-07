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اقتصاد

المؤشر الرئيسي يتجاوز 11 ألف نقطة.. البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.32% ليصل إلى مستوى 11079 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.27% ليصل إلى مستوى 1642 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 12623 نقطة.




وسجل مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى ارتفاعا بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 4261 نقطة.


 وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.85% ليصل إلى مستوى 1256 نقطة.


وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.02% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 689 نقطة.
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