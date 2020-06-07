ضبط متهم أنشأ شبكة إلكترونية للتعامل فى العملات الافتراضية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة إلكترونية للتعامل فى العملات الإفتراضية.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس من القاهرة بإتخاذ إحدى الشقق السكنية المستأجرة في بدر بالقاهرة كمقر لإنشاء شبكة إلكترونية تتكون من (كروت شاشة كمبيوتر – قطع لوحات"Mother Boards" - مزودات طاقة كهربائية Power supplies"" موصلة ببعضها البعض بطرق فنية خاصة لإستخدامها فى تعدين وإصدار عملة إلكترونية "الإيثريوم Ethereum") وهو ما يسمى عالميًا بالتنقيب "mining" وهى العملية الحسابية التى تقوم بها تلك الأجهزة لإنشاء تلك العملات الإفتراضية وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس يتم التعامل بها مباشرةً ما بين شخص وآخر ويتم تحصيل قيمة تلك النقاط مقابل عملة الدولار من أحد البنوك الأجنبية الخاصة بتلك التعاملات ، دون رقابة من الجهات المختصة الأمر الذى يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى للبلاد .





وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم بالشقة وضبط الشبكة الإلكترونية التى يستخدمها فى تعدين العملة الإلكترونية ومكوناتها ( 114 كروت شاشة كمبيوتر - 19 لوحة Mother Boards - 19 مزودات طاقة كهربائية – Power supplies جهاز محمول محمل عليه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم وبرامج ومحادثات تُؤكد نشاطه غير المشروع المشار إليه) وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وممارسته ذلك النشاط مستخدمًا الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول المضبوطين بحوزته .



