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تعليم

بحملات التعقيم والتطهير.. جامعة القناة تواصل استعدادها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:07 م
الدكتورة ماجده
الدكتورة ماجده هجرس رئيس جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس إنه مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بجامعة القناة تستعد كلية التربية لاستقبال ١٠٢٨ داخل ٨ مدرجات لـ١٩ شعبة. 

وفي إطار استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، تفقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقة الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية، نموذج للجان بكلية التربية بتطبيق مسافات التباعد ٢ متر من جميع الاتجاهات وسط إجراءات احترازية مشددة من التعقييم والتهوية. 

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ضرورة تواجد رؤساء لجان المراقبة والمشرفين والمراقبين والملاحظين قبل بدء الامتحان بنصف ساعه مع التشديد علي الطلاب بعدم اصطحاب أي مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل اللجان الامتحانية.

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كما يتم تسليم الهواتف المحمولة إلى رئيس اللجنة قبل بداية الامتحان مع التأكد من هوية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي قبل التوقيع في كشوف حضور الامتحان ويبدأ توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب في الدقيقة الأولى من بداية الامتحان وعلى رئيس لجنة المراقبة التأكد من كتابة الطالب لبياناته على كراسة الإجابة قبل استلامها منه.

أما فيما يخص الإجراءات الاحترازية الخاصة باللجان الامتحانية أعطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تعليماته للمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع وجهه وقفازات داخل القاعات ويوقع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص ويراعي انصراف الطلاب بتسلسل ودون تدافع اوتزاحم ويغادر الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء الامتحانات ولا يسمح بالتجمعات.

ووجه الدكتور محمد شقيدف علي ضرورة الالتزام  بالتباعد بين  المراقبين والطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

ومن جانبه أشار الدكتور مدحت صالح إلى أن عملية التعقيم تتم مرتين عقب كل لجنة امتحانية وذلك لضمان التطهير المستمر بين كل لجنة وأخرى.
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