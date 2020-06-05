ردّت الروح للعالم | قناة السويس تحتفل بذكرى إعادة افتتاحها بعد حرب أكتوبر

في مثل هذا اليوم "الخامس من يونيو" من كل عام تحتفل هيئة قناة السويس بذكرى إعادة افتتاح القناة للملاحة البحرية.





وتقول هيئة قناة السويس:" يوم فريد في سجلات التاريخ، فمع إطلاق الرئيس البطل محمد أنور السادات إشارة بدء إعادة افتتاح القناة مرة أخرى للملاحة البحرية عام 1975 كان العالم علي موعد مع استعادة أحد أهم شرايين حركة التجارة العالمية وتعويض الخسائر الاقتصادية التي تجاوزت 13.6 مليار دولار بعد 8 سنوات عجاف خلال فترة إغلاق القناة بعد نكسة 1967 وحتى افتتاحها في ذات اليوم عام 1975 في ملحمة من العمل المتواصل لتطهير القناة بدأت مع نصر أكتوبر المجيد.





عهدًا جديدًا بدأته القناة منذ ذلك الحين في رحلة مستمرة من التطوير والتحديث للمجرى الملاحي بجهود وطنية مخلصة للحفاظ على القناة رافدًا للخير والنماء ليس لمصر وحدها بل للعالم.





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يقول الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، ان ٥ يونية هو ذكري سقوط جولة مباغتة من معركة كانت تهدف للقضاء علي وجود مصر سنة ١٩٦٧، فان براعة الزعيم الراحل انور السادات جعلته ذكري اعادة افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية سنة ١٩٧٥، بعد ان هزمنا العدو هزيمة سيظل التاريخ يكتب عنها في ٦ اكتوبر سنة ١٩٧٣ لتسترد مصر كرامتها وشموخها وقوتها.





مشيرا الي ان مصر استعادت قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين منها في الخامس من يونية سنة ١٩٧٥.