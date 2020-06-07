«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

بعد وفاة أكثر من 40 ألف مواطن في بريطانيا، كشفت تقارير طبية في بريطانيا عن إنتاج مليار جرعة لمصل علاج فيروس كورونا خلال أغسطس المقبل بعد نجاح التجارب المعملية.











وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تقارير طبية أكدت أن لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع في مطلع شهر أغسطس المقبل.









وأفادت تقارير أولية، بأن شركة الأدوية "أسترا زينيكا" ستنتج مليار جرعة من اللقاح عندما تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية لطرحها في الأسواق.









وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن تلك الصفقة الكبيرة شهدت تمويلا ضخما، ومن أبرز المساهمين الملياردير الشهير بيل جيتس.











جدير بالذكر أن الشركة حتى الآن ما زالت تجري التجارب لوضع النتائج النهائية لمفعول المصل والتأكد من إمكانيته لقتل الفيروس.



