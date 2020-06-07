لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يتفقدان مستشفى الحميات

بطاقة اجمالية 150 سريراً إضافة الى تجهيز واعداد 15 غرفة للعناية المركزة

يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وممثلى جهاز الأمن الوطنى والتفتيش المالى والإدارى وأعضاء اللجنة بالمرور على مستشفى حميات الاسماعيلية والتى يجرى تجهيزها

وخلال الجولة تم تفقد مخازن المستشفى والصيدلية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجى من جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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ياتي ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليماته للسادة المحافظين بتشكيل لجان بجميع المحافظات لتتولى المرور الدورى على جميع المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية وسبل الوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد .



