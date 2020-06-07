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محافظات

لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يتفقدان مستشفى الحميات

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:49 م
نائب محافظ الإسماعيلية
نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام
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انجي هيبة
أجري المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وممثلى جهاز الأمن الوطنى والتفتيش المالى والإدارى وأعضاء اللجنة بالمرور على مستشفى حميات الاسماعيلية والتى يجرى تجهيزها وإعدادها لتكون مخصصة للحجر الصحى والعزل لمصابى فيروس كورونا المستجد بطاقة اجمالية 150 سريراً إضافة الى تجهيز واعداد 15 غرفة للعناية المركزة.

وخلال الجولة تم تفقد مخازن المستشفى والصيدلية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجى من جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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ياتي ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليماته للسادة المحافظين بتشكيل لجان بجميع المحافظات لتتولى المرور الدورى على جميع المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية وسبل الوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وقد أكد نائب المحافظ خلال الجولة على أن أعمال اللجنة مستمرة فى مباشرة أعمالها بشكل يومى خلال تلك ألفترة والمرور على باقى المؤسسات الطبية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.
لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يتفقدان مستشفى الحميات
لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يتفقدان مستشفى الحميات
لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يتفقدان مستشفى الحميات
لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يتفقدان مستشفى الحميات
لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يتفقدان مستشفى الحميات
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