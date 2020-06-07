بـ فستان قصير.. إيناس الدغيدى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور على انستجرام

شاركت المخرجة إيناس الدغيدى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة.





وارتدت إيناس الدغيدي فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش الأسود ونسقت معه جاكيت جلد، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الذهبي المنسدله.





وقدمت إيناس الدغيدي برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي عبر فضائية «القاهرة والناس»، خلال شهر رمضان، المنقضي.





وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.





ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج «شيخ الحارة» الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة بسمة وهبه عبر فضائية «القاهرة والناس».







