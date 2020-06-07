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فيديو جراف

فيديوجراف.. أسهل عملية سرقة في التاريخ والسبب كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:58 م
أغرب عملية سرقة
أغرب عملية سرقة
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منار شعبان
في واقعة هي الأغرب من نوعها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتوتر الأجواء في جميع البلدان بشكل عام خرجت عصابة متخصصة في سرقة الأموال لاستغلال ازمة كورونا ونفذت عملية سطو غير مسلح وبمنتهى الهدوء.

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استغلت العصابة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كل دولة لتعقيم وتطهير جميع المحالات والاماكن التي يتردد عليها المواطنين وقامو بارتداء زي مفتشي الصحة والدخول الي سوبر ماركت في احدى مدن جنوب افريقيا بحجة تعقيمة لينفذوا اسهل عملية سرقة في التاريخ .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اسهل عملية سرقة في التاريخ من خلال الفيديوجراف التالي.
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