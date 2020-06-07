نحن أمام فرصة تاريخية.. نتنياهو يحاول إقناع قادة المستوطنات بـ "خطة سلام ترامب"

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة المستوطنات اليوم، للتباحث حول صفقة السلام الأمريكية التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي خطة لرسم حل محتمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق ما ذكرت صحف عبرية.





ويأتي الاجتماع في ضوء الضم المخطط لمناطق معينة في الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، التي تم تفصيلها في خطة السلام، التي أمر نتنياهو بتنفيذها اعتبارًا من 1 يوليو.





ورغم تواصل الاحتلال للأراضي الفلسطينية، فإنه لا يوافق قادة بعض المستوطنات على كثير مما ورد في خطة السلام التي اقترحها ترامب، بأن تكون حوالي 70٪ من الضفة الغربية للفلسطينيين، ويعارضون أن يسيطر الفلسطينيون على شئ أو يقوم دولتهم على الأراضي التي أخذت منهم.



