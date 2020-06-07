عبد الستار حتيتة: الممارسات التركية تضر بعدد من الدول وليس ليبيا وحدها

قال الكاتب الصحفى عبد الستار حتيتة الخبير بالشأن الليبى، أن االدبلوماسية المصرية تسير فى الطريق الصحيح بشأن الممارسات التركية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تحاول جمع التأييد الخارجى ضد الممارسات التركية لأنها لا تضر ليبيا فقط، وأنما تضر بدول المنطقة وأغلب دول العالم.

وأشار إلى أن تركيا وقعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق للنتقيب عن البترول بالاراضى الليبية.

وأكد الخبير بالشأن الليبى، أنه لا يوجد رضاء دولى بشأن تصرفات فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح عبد الستار حتيتة، أن معظم الاموال الليبية موجودة بحوزة المجلس الرئاسى بقيادة السراج،وهذا يفسر كيف تحصل المليشيات المسلحة على الاسلحة لأن السراج يشتريها من اردوغان.