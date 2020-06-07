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ديني

بعد إلغاء ببجي تحديثها الأخير.. الإفتاء: الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال مباحة

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:08 م
الإفتاء: الألعاب
الإفتاء: الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال مباحة
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محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء، إن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال، مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وأن تساعد الطفل في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه.


ووجهت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الشكر لإدارة لعبة ببجي على سرعة الاستجابة وإلغاء التحديث الأخير الذي اشتمل على لقطات الركوع للأصنام".


كانت «ببجي موبايل» حذفت التحديث الأخير وقدم فريق اللعبة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اعتذارا للجميع وقال: «يودّ فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) التطرّق لمسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير في اللعبة، ونودّ أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا».


وتابع فريق اللعبة: «نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأزلنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها».


وأضاف: «يقدّر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع. وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب كافة أديان وثقافات وممارسات اللاعبين، ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع».
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