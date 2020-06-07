مركز مصر والخليج: قطر بثت 208 مواد إعلامية مسيئة ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال يوم

أدان مركز "مصر والخليج" للأبحاث المستقبلية والاستراتيجية والإنمائية استمرار قطر في سياستها العدوانية تجاه دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) للعام الثالث على التوالي، ومواصلة مراوغاتها في الحيلولة دون العودة إلى الصف العربي مرة أخرى، وأصبح اسم قطر مقترنا بالإرهاب ودعم تنظيماته.





وأكد المركز، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن قطر بثت من خلال بوقها الإعلامي قناة الجزيرة أكثر من 208 مواد إعلامية مسيئة ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، في دليل على صلفها ومكابرتها وخيانتها للأمة العربية أجمع.





وتابع المركز : " منذ تأسيسها في عام 1996م، دأبت السلطات القطرية على توظيف شبكة الجزيرة ومنصاتها الرقمية كمعاول للهدم ونشر الأكاذيب والفتن، ودعم التطرف والإرهاب والمخططات التخريبية، والتي زادت حدتها ببثها أكثر من 2000 مادة إعلامية مسيئة ضد مملكة البحرين وحدها، منها 27 برنامجًا و1659 خبرًا، وذلك منذ إعلان المقاطعة العربية للدوحة وحتى بدايات العام الحالي، هذا بخلاف العديد من الأخبار المضللة والتقارير المزيفة والتجاوزات ضد السعودية والإمارات ومصر والعديد من البلدان العربية الأخرى" .





وأدان البيان استمرار النظام القطري في فتح أراضيه للمرتزقة الإيرانيين وعناصر الحرس الثوري من نظام الملالي والنظام التركي لبث المخططات العدائية والهدامة تجاه أشقائه في دول الخليج أو في الوطن العربي أجمع، مشيرا إلى أن خيانة النظام القطري لدول التحالف العربي في اليمن حقيقة لا ينكرها أحد بعد إفشائه إحداثيات قوات التحالف للحوثيين وما تبع ذلك من سقوط عشرات الشهداء في صفوف الجيشين الإماراتي والبحريني المشاركين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.





وأضاف القول إنه لا يخفى أيضا سياسات قطر التآمرية، وإنفاق النظام القطري أنفق مئات المليارات لدعم الميليشيات المسلحة فى ليبيا وسوريا، واستجابته لطلب أنقرة بالتكفل بتمويل نقل مرتزقة من الفصائل الإرهابية إلى طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يسعى إلى تخليص البلاد من الإرهاب والاحتلال التركي، وهو ما يتضح جليا على الأرض الليبية في الدعم التركي للميليشيات المسلحة في طرابلس، بتمويل قطري مسموم.





كما استنكر التصريحات المجافية للحقيقة التي أدلى بها وزير الخارجية القطري وادعائه زورا وبهتانا وجود أجواء "إيجابية" و"مبادرة" لحل الأزمة، ويبز ذلك في ضوء نقض تميم أمير دولة قطر لكافة تعهداته أكثر من مرة مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعدم استجابته للمطالب الـ 13 التي فرضتها دول الرباعي العربي لعودة قطر مرة أخرى إلى حضن الوطن، ومن قبل أيضا نقضه للعهد مع الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.



