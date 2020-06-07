بعد شائعة إصابة ابنها بكورونا.. آثار الحكيم توجه رسالة إلى رجاء الجداوي





وقالت اثار الحكيم فى تصريح لـ "صدى البلد"، اتمنى الشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوى وهى انسانة جميلة وقلبها طيب واتمنى لها السلامة دائما".





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وكانت شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع بسبب إصابة نجل الفنان أثار الحكيم بفيروس كورونا المستجد وهو ما تم تداوله عبر المواقع الالكترونية.





ولكن حقيقة الأمر أن نجل أثار الحكيم لم يصب بفيروس كورونا وأن نتيجة التحاليل الخاصة به جاءت سلبية.





وقالت أثار الحكيم فى تصريح لـ "صدى البلد" : انه ابنى كان مع مجموعة من اصدقائه والذين اصيبوا بفيروس كورونا وخضع الى التحاليل والتى كشفت سلبية إصابته بفيروس كورونا.





ويذكر أن الفنانة أثار الحكيم اببتعدت فترة عن المجال الفنى حيث أنها لم تقدم أي من الأعمال الفنية.