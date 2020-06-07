بعد تعرض ابنها للتنمر.. 10 صور لزوجة محمد رمضان

تصدرت زوجة الفنان محمد رمضان؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تعرض إبن الفنان محمد رمضان، الذي تعرض للتنمر بسبب لونه الأسمر.
وتحرص زوجة الفنان محمد رمضان التى تصدرت التريند اليوم دائما على ظهورها بالتصميمات المختلفة بالشكل الذي يتناسق مع قوامها، ولا تتكلف في اختيار الإكسسوارات بل تختار ما يناسب إطلالتها ويبرز جمالها.
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وتتمتع زوجة الفنان محمد رمضان بقوام رشيق ومثالى مما يدفعها إلى اختيار الإطلالات التي تبرز رشاقتها، فهي تعتمد على قطع الملابس البسيطة وفساتين السهرة غير المبالغ فيها ما يمنحها مظهرا مميزا.
وتعتمد أيضا على تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع وجهها وتبرز جمال ملامحها أيضا.