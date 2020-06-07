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فن

دلع_دلعونا.. محمد عساف يشارك جمهوره بروفة غنائية.. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:06 م
محمد عساف
محمد عساف
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آيه عاطف
حرص الفنان محمد عساف، على مشاركة جمهوره بروفة غنائية له من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام".

علق عساف، على الفيديو قائلًا :" من بروفة قديمة شوي أتمنى ينال إعجابكم#دلع_دلعونا #عروس_بيروت"، بينما تفاعل معه الجمهور بإبداء إعجابهم بغنائه.

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يذكر أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمطرب الفلسطيني محمد عساف وهو يغني مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش و عمر كمال.

وقال محمد عساف فى تصريحات صحفية : "إنه يحرص على سماع جميع الألوان الموسيقية وضد قرار إيقاف أغاني المهرجانات؛ لأنها تحظى بجماهيرية كبيرة".

وأكد محمد عساف، "أنه ضد الكلمات الخادشة للحياء ولكنه يحب هذا النوع من الموسيقى".

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