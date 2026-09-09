الشيف هالة فهمي تكشف طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل

كشفت الشيف هالة فهمي عن وصفة جديدة لـتخليل الزيتون التفاحي في المنزل، مؤكدة أن الزيتون بعد تخليله بهذه الطريقة يتميز بمذاق وشكل أفضل من المخلل الجاهز الذي يتم شراؤه من الأسواق.

مقادير تخليل الزيتون التفاحي

وقالت الشيف هالة فهمي، عبر قناة صدى البلد، إن الوصفة تعتمد على مجموعة من المكونات، تشمل: الجزر المبشور، والكرفس المفروم، والكزبرة الخضراء، والفلفل الحامي، والليمون المقطع إلى 4 قطع، و3 فصوص من الثوم، و2 كوب من العصير، ونصف كوب من الملح، بالإضافة إلى الكركم وحبة البركة.

طريقة تحضير الزيتون التفاحي

وأوضحت أن البداية تكون بغسل الزيتون جيدًا وتجفيفه، ثم إضافة جميع المكونات السابقة إليه وتقليبها معًا، مشيرة إلى أهمية إضافة الكركم للمساعدة في الحفاظ على لون الزيتون الطبيعي.

وأضافت أن الثوم يتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة ووضعه مع الخلطة، مع تقليب المكونات جيدًا وإضافة المزيد من عصير الليمون، موضحة أن الليمون يساعد على التخلص من مرارة الزيتون.

سر التخلص من مرارة الزيتون

وأكدت الشيف هالة فهمي أن إطالة مدة التخليل مع زيادة كمية الليمون من أهم الحيل التي تساعد على تقليل مرارة الزيتون، ليصبح مذاقه أفضل وأكثر ملاءمة للتقديم على المائدة.

وأشارت إلى أن الاهتمام بتجفيف الزيتون جيدًا قبل التخليل، وتوزيع مكونات الخلطة عليه بشكل متساوٍ، يساعد في الحصول على نتيجة أفضل عند انتهاء فترة التخليل.