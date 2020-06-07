ماذا ستفعلون بنا غدا؟.. مذيع سعودي يخرج عن النص بسبب كورونا.. ما القصة؟

أثار الإعلامي السعودي جبريل أبو دية، جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، بعد خروجه عن النص أثناء إذاعة نشرة الأخبار على قناة الإخبارية.









وجاءت تصريحات جبريل بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الرياض خلال يوم واحد، حيث سجلت الرياض 900 إصابة.. فماذا قال المذيع السعودي وجعله يتصدر اهتمامات رواد موقع تويتر؟.









تصريحات المذيع السعودي، جاءت تلقي باللوم على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بسبب استهتارهم وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، لا سيما بعد قرار رفع الحظر الكلي عن مدن المملكة باستثناء مكة، وهو ما فاقم إصابات كورونا.









قال الإعلامي السعودي خلال تقديم النشرة على قناة الإخبارية السعودية " قبل أن نودعكم لعلكم تابعتم معنا أرقام هذا الفيروس، 900 في الرياض، أين الكلام الذي وعدتم فيه عبر السوشال ميديا؟ أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين، ماذا ستفعلون بنا غدا؟ إلى اللقاء".









وأثارت تصريحات المذيع السعودي، اهتمام رواد موقع تويتر، وأشادوا بحديثه إلى المواطنين.