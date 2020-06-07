سيد خليفة: مصر دخلت عصر الزراعة الحديثة بعد إنشاء الصوب الزراعية

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر دخلت عصر الزراعة الحديثة بعد إنشاء الصوب الزراعية.





ونوه نقيب الزراعيين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي خلال ولايته الأولى، حيث أطلق عددا من المشروعات الزراعية من بينها الصوب الزراعية بمساحة 7 آلاف فدان في العاشر من رمضان، ثم 10 آلاف فدان في قاعدة محمد نجيب.





وأوضح خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن قيمة استيراد مصر للبذور الزراعية كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، والشركة الوطنية للزراعة المحمية وإنتاج التقاوي أصبحت توفر ما يقرب من 60% من بذور الخضراوات، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم 65% من كمية المياه التي تستخدمها الزراعة المكشوفة.





وأضاف أن الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة يوميا، مؤكدا أن إنتاج الصوب الزراعية بأكمله يدخل السوق المحلية.





وأشار إلى أن «الصوب الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3 أفدنة تعطي محصول من 150 إلى 200 طن».