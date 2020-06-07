AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سيد خليفة: مصر دخلت عصر الزراعة الحديثة بعد إنشاء الصوب الزراعية

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:59 م
سيد خليفة نقيب الزراعيين
سيد خليفة نقيب الزراعيين
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر دخلت عصر الزراعة الحديثة بعد إنشاء الصوب الزراعية.

ونوه نقيب الزراعيين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي خلال ولايته الأولى، حيث أطلق عددا من المشروعات الزراعية من بينها الصوب الزراعية بمساحة 7 آلاف فدان في العاشر من رمضان، ثم 10 آلاف فدان في قاعدة محمد نجيب.

وأوضح خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن قيمة استيراد مصر للبذور الزراعية كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، والشركة الوطنية للزراعة المحمية وإنتاج التقاوي أصبحت توفر ما يقرب من 60% من بذور الخضراوات، مشيرا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم 65% من كمية المياه التي تستخدمها الزراعة المكشوفة.

وأضاف أن الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة يوميا، مؤكدا أن إنتاج الصوب الزراعية بأكمله يدخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن «الصوب الزراعية التي تصل مساحتها إلى 3 أفدنة تعطي محصول من 150 إلى 200 طن».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعيين: خطة الرئيس السيسي تركز على الأمن الغذائي لمواجهة كورونا

نقيب الزراعيين يطالب بزيادة منافذ الزراعة بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية

نقيب الفلاحين: السيسي أنقذ الرقعة الزراعية من غول التعديات

نستهدف زيادة زراعة الكتان.. البحوث الزراعية: يعمل على إنقاص الوزن ويحد من سرطان الثدي والبروستاتا.. و«الفلاحين»: زيادة مساحته بنحو 10 آلاف هذا العام

ترشيحاتنا

وزير التعليم: من الوارد تخفيض أيام الدراسة العام المقبل .. فيديو

بشرى سارة .. علاج لـ كورونا يعمل بالاستنشاق الشهر المقبل

مستشار الرئيس لشئون الصحة: إنتاج 400 مليون وحدة تطعيم لكورونا سبتمبر المقبل.. فيديو

صورة لطالب مصري تزين أطول مبنى في العالم.. فما القصة؟

وفاء صادق مع أبنائها: متحرمش من حضنكم.. صور

كورونا حرمت العريس من الدخلة .. فض فرح شعبي في قرية بطوخ .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض ابنها للتنمر.. 10 صور لزوجة محمد رمضان

لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبها

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يصحح مفاهيم خاطئة بشأن فيروس كورونا.. مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين سي