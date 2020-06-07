AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستشفى دكرنس العام تستقبل حالة إصابة بكورونا لطفلة عمرها 8 شهور

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:31 م
مستشفى دكرنس العام
مستشفى دكرنس العام
Advertisements
همت الحسينى
استقبلت اليوم الاحد مستشفى دكرنس  بالدقهلية والمخصصه كمستشفى فرز لمصابى كورونا  طفلة تدعى مليكة تبلغ من العمر 8 شهور من قرية دموه التابعه لمركز دكرنس تعانى من إرتفاع فى درجة الحرارة ويشتبه فى اصابتها بكورونا.

وبالفحص تبين أن والدتها متواجده بمستشفى الحجر الصحى لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبإجراء التحاليل اللازمة للطفلة، تبين إصابتها بفيروس كورونا، وقرر الأطباء بعزلها فى المنزل، ومتابعتها من قبل الطب الوقائى وتنفيذ بروتوكول العلاج التى أقرته وزارة الصحة. 

وكان الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قد اعلن  صباح اليوم عن خروج 16 حالة من مستشفى تمى الأمديد والمدينه الجامعية بالمنصورة ، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وكذا تحويل نتائج ١٩ آخرين من إيجابية لسلبية وتم خروجهم ومتابعتهم منزليا .

يذكر انه بلغ إجمالى عدد المتعافين من الفيروس من ابناء الدقهلية  280 حالة من اصل 480 حالة إيجابى، والمتبقي 200 حالة منهم 50 وفاة والباقي 150 حالة موزعين على مستشفيات العزل والفرز والعزل المنزلى.
اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق مستشفى بالدقهلية بعد إصابة 16 من الطاقم الطبي بـ كورونا

بشرى سارة.. خروج مستمر للمتعافين من كورونا من مستشفيات العزل.. وصور لتوثيق رحلة العلاج

العيد عيدين.. ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وخروج 16 متعافيا بالدقهلية

بيض ملون وحلوى.. كيف احتفل أطفال مستشفيات العزل بشم النسيم

مسلمون ومسيحيون ضد كورونا.. شاهد كيف احتفل أطفال كورونا بـ رمضان في العزل

تحول نتائج ٢٠ حالة مصابة بكورونا لـ سلبية بعزل الدقهلية

ترشيحاتنا

الدولة وعدتني بالسفر للخارج لعلاج فقدان البصر.. الطبيب محمود سامى يتحدث عن آخر تطورات حالته الصحية وتأثيرات فيروس كورونا

في أول تعليق على أخبار زواجها.. نيللي كريم: أنا في الجونة

كورونا حرمت العريس من الدخلة .. فض فرح شعبي في قرية بطوخ .. صور

إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

خالد الغندور ينشر صور تحليل PCR الخاص به للكشف عن فيروس كورونا.. شاهد

وفاء صادق مع أبنائها: متحرمش من حضنكم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار منعها من الظهور على الشاشة.. 10 إطلالات لريم البارودى تثير الجدل

دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على صحة الرجال

الوقاية من أمراض القلب أبرزها.. فوائد صحية تعود على المتبرعين بالبلازما لمصابي كورونا