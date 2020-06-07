مستشفى دكرنس العام تستقبل حالة إصابة بكورونا لطفلة عمرها 8 شهور

استقبلت اليوم الاحد مستشفى دكرنس بالدقهلية والمخصصه كمستشفى فرز لمصابى كورونا طفلة تدعى مليكة تبلغ من العمر 8 شهور من قرية دموه التابعه لمركز دكرنس تعانى من إرتفاع فى درجة الحرارة ويشتبه فى اصابتها بكورونا.





وبالفحص تبين أن والدتها متواجده بمستشفى الحجر الصحى لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبإجراء التحاليل اللازمة للطفلة، تبين إصابتها بفيروس كورونا، وقرر الأطباء بعزلها فى المنزل، ومتابعتها من قبل الطب الوقائى وتنفيذ بروتوكول العلاج التى أقرته وزارة الصحة.





وكان الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قد اعلن صباح اليوم عن خروج 16 حالة من مستشفى تمى الأمديد والمدينه الجامعية بالمنصورة ، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وكذا تحويل نتائج ١٩ آخرين من إيجابية لسلبية وتم خروجهم ومتابعتهم منزليا .





يذكر انه بلغ إجمالى عدد المتعافين من الفيروس من ابناء الدقهلية 280 حالة من اصل 480 حالة إيجابى، والمتبقي 200 حالة منهم 50 وفاة والباقي 150 حالة موزعين على مستشفيات العزل والفرز والعزل المنزلى.

اقرأ أيضا: