بعد سحب 81 عينة.. صحة الأقصر تعلن رصد 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في جنوب المحافظة

اعلن مدير الادارة الصحية بمركز اسنا جنوب الاقصر الدكتور زكريا محمود، اليوم الاحد"، عن رصد 20 حالة ايجابية مصابة بفيروس كورونا " كوفيد -19 " وذلك بمركز اسنا وقراها .





وأشار " زكريا " إلى أن هذه الحالات جاءت نتيجة قيام الادارة بعمل فحوصات داخل مستشفي صدر اسنا وسحب 81 عينة من مرضي ومخالطين لهم وجاءت نتائجهم ايجابية لفيروس كورونا .





وأضاف ان الحالات العشرين كانت بواقع سبع حالات ببندر اسنا وثلاث حالات بقرية طفنيس المطاعنة وحالتان بقرية الدير وحالتان بقرية النواصر وحاله بقرية اصفون وحالة بقرية الكيمان وحاله بقرية السريب، وحاله بقرية القريه وحاله بقرية جزيرة راجح وحاله بقرية الزنيقه مشيرا إلى انه تم تسليمهم الادوية.





ووضح انه تم الاتفاق بين الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة ومسؤول التنسيق على أن جميع من يحتاج لعزل بالمستشفى ستكون له الاولوية للعزل بمستشفي اسنا التخصصي من بين المترددين على مستشفي صدر اسنا.





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كان الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر اعلن عن تخصيص 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الاقصرالعام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات و الاقصرالعام 64 سرير عناية مركزة.