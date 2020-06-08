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أخبار العالم

إشادة كبيرة بالمنتجات الزراعية المصرية في الكويت على تويتر.. صور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدات عدة من مواطنين كويتيين يمدحون في المنتجات الزراعية المصرية بالمقارنة بالمنتجات التركية والإيرانية. 

بداية الأمر كان عن طريق تغريدة كتبها الدكتور سلطان الحربي، وتحدث فيها عن جودة البرتقال المصري بالمقارنة بمنتجات كويتية، عقب قياس نسبة المواد الخطرة، وإيجاد المنتج المصري خالٍ منها. 

وانهالت التعليقات على هذه التغريدة من قبل مواطنين بالخليج العربي، حيث عبروا عن إعجابهم بالمنتجات الزراعية المصرية مقارنة بالمنتجات التركية. 

وكتب أحد النشطاء على موقع "تويتر"، أن المنتجات المصرية تجدها ذات جودة ومذاق عالٍ جدًا، إلا أن المنتجات التركية تجدها ذا شكل جيد، ولها مذاق سيئ للغاية. 

إشادة كبيرة بالمنتجات الزراعية المصرية في الكويت على تويتر.. صور
إشادة كبيرة بالمنتجات الزراعية المصرية في الكويت على تويتر.. صور
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