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رياضة

بوب برادلى يوضح أسباب عدم نجاح حسام عاشور مع المنتخب ورأيه فى شيكابالا.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:01 ص
شيكابالا و حسام عاشور
شيكابالا و حسام عاشور
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حسن العمدة
قال الأمريكي، بوب برادلي، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، إن حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلى لم تتح له الفرصة الكافية لإثبات جدارته على المستوي الدولى.

وأضاف بوب برادلى ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن حسام عاشور، كان لاعبا جيدا والجميع كان يحترمه ولكنه لم تتح له الفرصة الكافية لإثبات قدراته.

كما تحدث عن أحمد تمساح قائلا :" إنه لاعب موهوب وكانت لديه مهارة وسرعة واستمتعت باللعب معه، كما أنه أدى بشكل جيد واللاعبين أعجبوا به".

وتابع : " لقد تعاونت مع كل اللاعبين بطريقة متميزة وحاولت أن أشجعهم، وكل من شارك معي بالمعسكرات والوديات يقدرون هذه التجربة وأنها أفادتنا جميعا، أغلب من تعاملت معه من الأهلى بسبب خبرتهم الكبيرة".

كما تحدث عن شيكابالا قائلا :" إنه لاعب رائع ويمتلك إمكانيات جيدة، وأحببت التعامل معه من أجل الإستفادة من مهارته، لقد حاول الإجتهاد معى قدر الإمكان".


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



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