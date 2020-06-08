الجيش الليبي يعلن تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لحكومة الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لتشكيلات حكومة الوفاق.
فيما كشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، عن تشديد مصر لإجراءات الأمن على الحدود مع ليبيا، بسبب توتر الأوضاع.
وقالت المصادر، إن القاهرة تتابع عن كثب كافة التطورات في الأراضي الليبية، عقب "إعلان القاهرة".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن "إعلان القاهرة" تتويج لمشاورات محلية ودولية، معتبرًا أنه أفضل الحلول.
وقال عقيلة صالح، وفق ما نقلته "الحدث" السعودية، إن المجلس الأعلى للدولة مستفيد من الوضع الراهن ومن مصلحته استمرار الأزمة.