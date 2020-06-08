الجيش الليبي يعلن تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لحكومة الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي ، اليوم الإثنين، تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لتشكيلات حكومة الوفاق.









وقالت المصادر، إن القاهرة تتابع عن كثب كافة التطورات في الأراضي الليبية، عقب "إعلان القاهرة".





من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن "إعلان القاهرة" تتويج لمشاورات محلية ودولية، معتبرًا أنه أفضل الحلول.





وقال عقيلة صالح، وفق ما نقلته "الحدث" السعودية، إن المجلس الأعلى للدولة مستفيد من الوضع الراهن ومن مصلحته استمرار الأزمة.